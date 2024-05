Почина преподавателката от УНСС доц. д-р Биляна Томова

С голяма скръб съобщаваме, че нашата колега и приятел доц. д-р Биляна Томова си отиде от този свят. Ще я помним като отдаден професионалист, граждански активист за достойно финансиране на културата, фин и позитивен човек. Това съобщиха от катедра "Медии и обществени комуникации" на Университета за национално и световно стопанство във фейсбук страницата си.

"Тя беше обичана и уважавана от хилядите студенти, на които е преподавала, от българската и международната академична общност, от представителите на обществени и професионални организации.

Публикувахте от Катедра "Медии и обществени комуникации" - УНСС в Сряда, 8 май 2024 г.

Биляна Томова е доктор по икономика на културата, доцент по икономика на медиите и изследовател в областта на културните и творческите индустрии. Доц. Томова е възпитаник на Университета за национално и световно стопанство, където е редовен преподавател в катедра "Медии и обществени комуникации" (УНСС). Води курсове по Икономика на медиите и културните индустрии, Финансиране на медиите и културните индустрии, Продуцентство и др. Тя е директор на Центъра за аудиовизуална политика (УНСС) и ръководител на магистърската програма "Бизнес журналистика и продуцентство" (УНСС).

Доц. Томова е един от основателите на магистърската програма по "Мениджмънт в сценичните изкуства" в НАТФИЗ "Кр.Сарафов". Специализирала е в Амстердам, Москва, Будапеща и др. Публикувала е множество статии, студии, монографии и две книги: "Изкуство и пазар" и "Алтернативни механизми за финансиране на културните дейности". Доц. Томова е съосновател на Обсерватория по икономика на културата в България – водеща нестопанска организация, която провежда ежегодно изследване на икономическия принос на изкуствата, културните и творчески индустрии в България и по чиято инициатива бе създадена програмата "Късометражно кино" на Национален фонд "Култура".

Заедно с академичната си кариера доц. Томова участва в консултативни и експертни работни групи в областта на медиите, филмовата индустрия, сценичните изкуства, статистика на културата. Част е от екипа на стратегиите "София-творчески град на киното" и "София град на творческата икономика". Тя е и е била член на редица национални и международни институции и организации като: Първия Национален съвет за кино, Финансовата комисия към Националния филмов център, Управителния съвет на Национален фонд Култура, Националната асоциация на културните мениджъри (съосновател). Член е на Съюза на българските филмови дейци, на Съюза на българските журналисти, на International Association for Media and Communication Research, European Communication Research and Education Association. Съавтор е на профила на България за културна политика към Компендиума за културни политики и тенденции в Европа.

На 28 март 2024 г. Биляна Томова получи награда "Икар" за постижения в преподавателската дейност.