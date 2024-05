Изтеглиха колата, върху която падна дърво, а шофьорът оцеля по чудо (Снимки)

50-годишен мъж оцеля по чудо, след като дърво се стовари върху колата му на отбивка на пътя Пловдив - Хасково. Инцидентът е станал по време на разразила се буря в района на село Чешнегирово в община Садово, съобщават от РДПБЗН-Пловдив. Изтеглиха колата на шофьора, оцелял по чудо, след като дърво падна върху автомобила му Снимка: Фейсбук/ РДПБЗН-Пловдив

Силен вятър и проливен дъжд заварили Атанас Ганев на път за Първомай. Заради обилния валеж, който се превърнал във водна стена, шофьорът бил принуден да спре на отбивка и да изчака стихията да премине. В този момент върху колата му се стоварила огромна топола.

Шофьорът останал затиснат между ламарините, но успял да излезе невредим през покрива. Днес колата му беше изтеглена от отбивката, а в района започна спешно разчистване на падналите дървета.

"Чу се силен трясък. Секунди по- късно разбрах, че върху колата ми се стовари огромно дърво. Опитах се да запазя самообладание и излязох през люка. Извадих голям късмет", разказва мъжът пред огнеборците от службата в Садово, които мигновено се притекли на помощ. Пожарникарите освободили пътя и смачкания до неузнаваемост автомобил.