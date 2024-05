Нова мода: да пиеш кърма – така се лекуват сестрите Кардашиян

Актьори предпочитат човешко мляко пред бадемово за кафето си, бодибилдъри го търсят за мускули. Дженифър Анистън опитала още преди 10 г.

Макар веган лайфстайлът да е набрал популярност, прокламиран и от куп инфлуенсъри, се оказва, че извън виртуалния си живот много известни личности нямат проблем с животинските продукти. Нещо повече - фенове са на млякото. На човешкото мляко...

Всички знаят, че богатата на протеини, витамини и минерали кърма е безценна за бебетата, освен това през нея те получават имунитет от майката. Защо им е обаче на зрели хора да я пият?

Трендът започва да набира популярност заради Кортни Кардашиян - по-голямата сестра на Ким. Звездата от риалити шоуто Keeping up with the Kardashians сподели в инстаграм, че е

пила от собствената си кърма. Качи и селфи

и написа, че глътнала чаша от млякото си, защото се е чувствала зле. Кортни роди сина си Роки Търтийн миналата година и вече 5 месеца го кърми.

Кортни Кардашиян качи свое селфи, с което разкри, че е пила от кърмата си.

Признанието шокира милиони фенове, въпреки че звездата не за първи път говори за кърмене. Преди това Кортни рекламира хранителни добавки за стимулиране на производството на здравословна кърма. Снимала се е, докато изпомпва от млякото си след раждането на сина си, но никога не е стигала до това да го консумира. Ала Кортни далеч не е единствената известна личност, която пие от собствената си кърма. Или пък от чужда.

Сестра ѝ Ким е използвала млякото си, за да си помогне при лечението на псориазис. Не го е пила директно, а го втрила в краката си, където са проблемните зони. Братът на Ким и Кортни - Броуди Дженър, пък призна, че е използвал в сутрешното си кафе запасите от кърма на годеницата си Тиа Бланко, защото бадемовото му мляко свършило. И сподели, че се оказало вкусно.

Дотук пиенето на кърма изглежда като традиция в семейството, но се оказва, че и други знаменитости го правят.

Звездата от култовия сериал “Приятели” Дженифър Анистън още през 2014 г. разкри, че е пила майчино мляко. Случило се по време на гостуването ѝ в предаването на водещия Джими Кимъл. Кърмата била на съпругата му. Дженифър го описа като “единственото мляко, за което не трябва да сте гузни, че пиете”, защото много от млеката се извличали по мъчителен за животните начин, а растителните често се оказват вредни за околната среда.

Актьорът Кей Джей Апа от тийнсериала “Ривърдейл” също си подправял кафето с кърма, разкри The Cut. През 2021 г. приятелката му Клара Бери роди момченце. Тогава той качи клип в инстаграм как сипва от бебешкото шише в кафето си. “Жена ми е машина за мляко и я обичам”, написа той. А колежката от “Ривърдейл” на Апа Ванеса Морган, която също роди по това време, коментира: “Ахаха, йесссс, казах ти!”. От което става ясно, че тя също го е правила.

Фен е и актрисата Амбър Тамблин. През 2017 г. тя разказа, че не само пробвала кърмата на най-добрата си приятелка и колежка от “Сестринството на пътуващите панталони” Блейк Лайвли, но и че съпругът ѝ е опитал нейната кърма. “То е много по-добро от бадемовото и соевото мляко. Толкова е вкусно, че е като десерт”, потвърди звездата от “Развитие в застой” Дейвид Крос.

Когато водещият Анди Коен спомена всичко това в предаването Watch What Happens Live, Тамблин му предложи бутилка, която била изпомпала по-рано. Той я изпи и коментира впечатлен: “Сладко е. Ще си върви с текила! Уау. Мога ли да си взема още?”.

Но макар пиенето на майчино мляко да изглежда странно, се оказва полезно. В кърмата има 88% вода, а останалите 12% осигуряват всичко необходимо за растежа - въглехидрати, мазнини, протеини и минерали. На страницата си със съвети Националната здравна служба на Великобритания подчертава, че кърмата намалява риска от инфекции. Сваля и риска от синдрома на внезапната детска смърт, детския диабет и левкемията.

Вярно, не е предназначена за пиене от възрастни, но има някои изследвания за потенциалните ѝ ползи. Според екип от ирландски изследователи си струва да се проучи дали пиенето ѝ може

да помогне в борбата с инфекциите

и леките заболявания. Доклад от 2019 г., публикуван в списание Nutrients, сочи, че кърмата може да се използва за намаляване на кожни заболявания като екзема и дерматит. Или псориазис - като в случая на Ким Кардашиян, по чиито думи млякото наистина е подействало.

Експертите твърдят, че няма никакъв риск възрастен човек да консумира собствената си кърма. Или млякото на някого, на когото има доверие.

“Когато Кортни Кардашиян пи от собственото си мляко, защото не се е чувствала добре, със сигурност не си е навредила. Даже може да ѝ се е отразило положително”, твърди Сара Оукли - медицинска сестра, специализираща в областта на кърменето. Щом помага на растежа на бебетата, то може да помогне и на децата и възрастните, казва тя.

“Никой не поставя под въпрос хранителната стойност на кравето, козето или дори на растителните млека, затова не мога да разбера защо постоянно подлагаме на съмнение човешкото мляко, което се е развивало в продължение на милиони години, за да осигури най-доброто и пълноценно хранене на бебетата”, коментира Оукли. Настоява, че е нормално

децата да се кърмят до 7-годишна възраст,

макар много хора да го смятат за странно. “Човешкото мляко съдържа антитела, които предпазват бебето или детето от инфекции. Това е от решаващо значение, тъй като имунната система не е напълно развита до 7 години”, обяснява тя. Трябва обаче да се уверите, че млякото е съхранявано правилно и не пренася инфекциозни заболявания като хепатит В, ХИВ и сифилис.

Именно затова кърмата, дарена на млечните банки за болни и недоносени бебета, се проверява и пастьоризира. Жените дарителки минават през здравни тестове, за да се елиминира рискът неволно да предадат болести, на които са носителки, или остатъчни наркотици и лекарства. При пастьоризацията се унищожат всички бактерии, накрая млякото се тества. Такъв е процесът при всички животински млека.

Но тъй като интерес освен родилки, които нямат кърма, проявяват и бодибилдъри, се е създал онлайн пазар. Логиката е, че щом майчиното мляко помага на бебетата да натрупат маса, значи същото трябва да важи и за възрастните. Както при всеки частен и нерегламентиран пазар обаче рисковете са много. Основният е микробиологичното замърсяване, което може да стане в процеса на изцеждане и обикновено е свързано с чистотата на помпите и тръбите.

Изследователи от детска болница в САЩ са направили проучване дали човешкото мляко, закупено от неофициални източници, е безопасно. Те доказали, че в него се съдържат тревожно

високи нива на микробиологично замърсяване

А в една от 10 проби открили и адаптирано или краве мляко, съобщава The Conversation. Освен това експертите отхвърлят идеята, че кърмата действа благоприятно на спортистите. Тя е бедна на протеини, богата на мазнини и лактоза, която много хора не могат да усвоят. Това я прави неподходяща за тези, които се занимават с бодибилдинг.

Има и поддръжници на тезата, че кърмата пази от рак. Цитират се проучвания, според които вид протеин в нея може да убива някои ракови клетки. Но няма сериозни доказателства.

Всъщност според доклад от 2016 г. съставът на майчиното мляко се променя. Хранителните му стойности варират по време на кърменето и са различни при всяка жена. Коластрата, която се произвежда в първите 5 дни след раждането, съдържа най-високи нива на протеини и най-много подсилва имунната система. През следващите дни млякото се насища с повече хранителни вещества. Всеки 100 грама осигуряват около 70 калории, състоящи се от около 4 г мазнини, 7 г въглехидрати и 1 г протеини, посочва изследователката от Кеймбриджкия университет Сара Стийл.

Специфични компоненти в него биха могли да имат антимикробна активност срещу патогени, които заразяват и възрастните. Това може да осигури нови начини за лечение на инфекциите в бъдеще, но за да се разработи тази идея, се изискват много време и ресурси. Засега няма доказателства, че използването на човешко мляко е полезно за лечението на заболявания при възрастните.