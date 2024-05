"Педофил" срещу "пребива жена си" - изкуството да манипулираш мрежите ще реши кървавата битка Дрейк - Кендрик

Парчетата, с които се ругаят, са на върха на класациите

Имаше изстрели пред дома на Дрейк и това припомни за трагичния сблъсък Тупак - Notorious B.I.G

Музикалните класации се окървавиха. Засега не буквално, макар че проехтяха и истински изстрели. В последните дни се разрази най-яростната война в масовата рап култура от 1996 г., когато се сблъскаха Тупак и Notorious B.I.G, а после бяха застреляни.

Този път сблъсъкът е между Дрейк и Кендрик Ламар, едни от най-нашумелите и влиятелни имена на поп сцената. Кендрик обвини Дрейк в педофилия, насрещното обвинение е, че Ламар бие жена си, а тази изискана лирическа полемика е в текстове на песни (явлението се нарича “бийф”). Престрелката в музикални парчета е в момента на върха на всички стрийминг платформи.

Дрейк

Защо този скандал придоби такава широка популярност и ангажира милиони?

Кои са Кендрик Ламар и Дрейк

Дори да не знаете, вероятно сте чували техни парчета по радиото и клубовете.

Обри Дрейк Греъм – Дрейк е канадец, рап изпълнителят, който миналата година спечели най-много пари в света. Носител е на 193 музикални награди, 5 от които са престижните “Грами”. Комерсиалният му успех е огромен - няма година от последното десетилетие, в която той да няма голям хит. През 2021 г. Дрейк получи призът на Billboard “Артист на десетилетието” - в класациите той разби дори музикални рекорди на “Бийтълс”. Кой би дръзнал да се мери с него?

Кендрик Ламар Дъкуорт е американски рапър и текстописец. Роден в Комптън, град, тясно свързан с хип-хоп културата, Кендрик придобива своята популярност с текстове, които се тълкуват като “по-дълбоки”, защото засягат социални въпроси. Той има 17 награди “Грами” и е единственият рапър, който някога е печелил наградата “Пулицър” - за албума Damn. Някои оценяват таланта му да преразкаже истории в песен като “лирически гений”.

Какво породи конфликта?

Когато говорим за изпълнители от този калибър в исторически наситената с конфликти хип-хоп среда, голямото его и на двамата би било достатъчна причина за конфликт дори без други фактори. Всъщност, както и Дрейк намеква в една от песните си, “лошата кръв” между двамата съществува от много отдавна, но едва сега стигна кулминацията.

Първият изстрел идва от Кендрик Ламар в песента Like That, в която той неочаквано адресира Дрейк и Джей Кол и се хвали, че той е най-добрият рапър.

Всъщност Кендрик не е единственият изпълнител, който се е изправил срещу Дрейк. Оказва се, че на Дрейк са набрали и много други големи имена като поп изпълнителя The Weeknd, продуцента Metro Boomin, рапърите Future и Rick Ross. И те се включват във войната срещу Дрейк. Поради което в парчето Push-ups той пита: “Какво, за бога, е това, 20 срещу 1?”.

Дрейк пуска и още един дис трак (термин за този тип песни, който идва от disrespect – неуважение) - Taylor made Freestyle. Парчето включва изкуствен интелект, който пресъздава гласовете на Тупак Шакур и Снуп Дог. Което ядосва много фенове.

Изкуството да водиш война

Яростна война с такива мащаби имаше преди почти 20 г. между Тупак и Ноториъс Би Ай Джи и тя завърши с убийството и на двамата в рамките на шест месеца, макар и извършителите да не са установени до ден днешен. Всъщност Тупак е и един от идолите на Кендрик, още повече че и той е от музикалната индустрия на West Coast - Западния бряг, сиреч Калифорния. И в “Еуфория” Кендрик пее: “Предпочитам да умра, отколкото да позволя канадски не*ър да кара Тупак да се обръща в гроба”. Седемминутната лирическа експлозия съдържа хитроумни нападки и десетки референции. В продължение Кендрик пусна и 6:16 in LA, което отново е препратка към Тупак, който е роден на датата 16.06.

Ден по-късно Дрейк отвърна с песента Family Matters, в която нарочи Кендрик за домашно насилие - биел половинката си Уитни Алфорд. Ответният удар на Кендрик не закъсня с повече от час - песента Meet the Grahams (Запознайте се със семейство Греъм).

Парчето е своеобразно писмо по адрес на цялата фамилия на Дрейк, включително към него, като към всеки отделен член на семейството има индивидуално послание. Тракът потресе феновете не само заради почти “демоничното” си звучене, но и заради обвиненията по адрес на Дрейк в педофилия и тайна дъщеря, за която артистът не се грижел. Макар и нито едно от обвиненията да не е потвърдено, мнозина отсякоха: Ударът по репутацията на Дрейк е убийствен.

Ловък маркетингов ход на Кендрик

Засега победител сякаш е той. Пусна парчето Not Like Us, което се тълкува като неговата “обиколка на победата”. Мелодията на песента има характерно за Западния бряг звучене и Кендрик с подигравателен тон и звучни рими съветва всички да стоят настрана от “педофила” Дрейк. На това отгоре и: “Той не е колега, той е шибан колонизатор”. Парчето е на първо място във всички стрийминг платформи.

Кендрик направи и добър ход, който използва алгоритмите на харесването в социалните мрежи - свали авторското право от парчетата си в Youtube, за да могат инфлуенсъри и създатели на съдържание да ги използват.

Последната дума до момента все пак има Дрейк с трака The Hearth Part 6, в който разказва, че всичките обвинения за тайна дъщеря са измислени от самия него и спуснати до Кендрик като дезинформация. Но феновете масово не повярваха.

Междувременно магазинът на музикалния лейбъл на Дрейк в Лондон “Ово” бе обект на вандалски прояви, а престрелка пред собствения му дом в Торонто рани един от охранителите му. Можем само да гадаем дали това е краят на този сблъсък, или Дрейк няма да се примири със загубата.

Цитати от песните:

Кендрик: “Майната им на “Големите Три”, има само големият Аз!”

Дрейк: “Мижитурке, успокой се, не си в никакви “Големи Три”,

Кендрик: “Мразя начина, по който ходиш, начина, по който говориш, мразя начина, по който се обличаш...”

Дрейк: “Наели са екип за управление на кризи, за да изчистят факта, че си пребил кралицата си”.

Кендрик с обръщение към майката на Дрейк: “Синът ти е болен човек с болни мисли, мисля, че хора като него трябва да умрат. Той и Уайнстийн (Харви) трябва да бъдат набутани в килия до края на живота си”

“Дрейк, чух, че ги харесваш млади. По-добре никога да не влизаш в килия.

За всяка кучка, която говори с него и е влюбена: Само се увери, че криеш малката си сестра от него”