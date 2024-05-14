Таксиметрови шофьори излязоха на протест заради закритите стоянки в София (Видео)

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Таксиметрови шофьори излязоха на протест с настояване за възстановяване на всички закрити таксиметрови стоянки в София.

Протестът ще протече под формата на автошествие, което ще обикаля около района на Столична община.

Ттаксиметровите автомобили ще преминат по ул. „Гурко“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Московска“, ул. „15 ноември“ и ул. „Дунав“.

Красимир Цветков, който е председател на Националния таксиметров синдикат посочи също, че от утре таксиметровите шофьори ще продължат с протестните действия на всички 131 таксиметрови стоянки в София.

Автошествието ще бъде съпроводено и подпомагано от органите на МВР с пилотни полицейски коли, добавиха още от Синдиката на таксиметровите шофьори, цитирани от БТА.