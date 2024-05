Хилари Клинтън и съпругата на Тони Блеър обсъждат в София възхода на жените лидери

Бившият държавен секретар на САЩ е у нас по покана на Кирил Домусчиев

Бившият държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън пристига в България тази събота за специална среща на създадената от съпруга ѝ Бил “Глобална инициатива на Клинтън” (Clinton Global Initiative – CGI). Домакин на събитието е Кирил Домусчиев - съосновател на Domuschiev Impact, която е партньор на CGI и беше водещ спонсор на срещите на инициативата през 2022 г. и 2023 г. в Ню Йорк. Домусчиев е също и член на Консултативния съвет на инициативата на бившия президент на САЩ.

Срещата в София е част от “Пътя към септември” на CGI - целогодишни срещи за установяване на нови партньорства и намиране на начини за решаване на

неотложни глобални проблеми

Финалът на срещите е в Ню Йорк на 23 и 24 септември.

Тазгодишната тема на форума “Разчупване на бариерите: Инвестиране в жени предприемачи” е фокусирана върху подкрепата на глобалния напредък на жените лидери в частния и публичния сектор.

Хилари Клинтън посети България за първи път през октомври 1998 г. като първа дама на САЩ. По време на работата си като сенатор тя е водещ поддръжник на усилията на България да се присъедини към НАТО, като през 2003 г. гласува за влизането на страната ни в алианса. Завръща се в София през 2012 г. като държавен секретар, за да се срещне с българското правителство. Тогава Хилари

изрази подкрепа за енергийната сигурност

и независимост на страната.

Сред участниците в срещата тази събота са още президентката на Косово Вьоса Османи, Чери Блеър - съпругата на бившия британски премиер Тони Блеър и основателка на Фондация за жените “Чери Блеър”, Йозлем Денизмен - основателка на разплащателната платформа Monay. На форума ще бъдат още Джесика Еспиноза - създателка на 2X Global - глобална организация за инвеститори, доставчици на капитали и посредници, Елпита Кокота - създателка на MEXOXO - неправителствена организация, която подкрепя жените предприемачи.

В София ще е и Джослин Манган, създала Him for her - социално дружество, чиято мисия е да има повече жени в управителните съвети на компаниите.