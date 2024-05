Министерски съвет осъжда нападението над словашкия премиер Роберт Фицо. Това написаха в своя позиция, публикувана в "Екс".

"Категорично осъждаме нападението срещу Роберт Фицо! Пожелаваме му скорошно възстановяване, а на семейството му - сила и кураж", гласи публикацията.

We categorically condemn the attack on Robert #Fico! We wish to him a speedy recovery, strength and courage to his family. — Министерски съвет (@GovBulgaria) May 15, 2024

Припомняме, че словашкият премиер Роберт Фицо е бил прострелян преди минути.



Инцидентът е станал в град Хандлова, разположен на около 150 километра североизточно от столицата Братислава. Фицо е бил прострелян в стомаха пред местния Дом на културата, където е отивал за среща със свои поддръжници. Чути са били четири изстрела.