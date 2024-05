Румен Радев за стрелбата срещу Фицо: Подобно насилие застрашава стабилността

България остро осъжда бруталното посегателство срещу министър-председателя на Словакия. Това заявява в социалната мрежа "Екс" президентът Румен Радев.

Подобно насилие застрашава стабилността на демократичния процес в Европа и е абсолютно недопустимо, посочва държавният глава и добавя: "Молим се за живота на Роберт Фицо".

Bulgaria strongly condemns the brutal assault against Slovakia's Prime Minister. Such violence threatens the stability of the democratic process in Europe and is absolutely unacceptable. We pray for the life of Robert Fico. — President.bg (@PresidentOfBg) May 15, 2024

Фицо беше прострелян в сряда в град Ханлова, пред местния Дом на културата, където е отивал за среща със свои поддръжници. Чути са били четири изстрела.

Според местна телевизия стрелецът е 71-годишен мъж. По-късно местни медии потвърдиха информацията, че нападателят е задържан.

Нападателят на Фицо е от Левице. Стрелял е с пистолет, пише Denník N.

Словашкият министър-председател е с опасност за живота.