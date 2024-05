Катастрофа с Кирил Петков, има загинал и ранени (Обновена, Снимки)

Автомобил на НСО, в който е пътувал съпредседателят на ПП Кирил Петков, е катастрофирал край Аксаково до Варна. Това стана ясно от публикация във фейсбук страницата на "Продължаваме Промяната". Катастрофа с Кирил Петков край Аксаково, Варна КАДЪР: Фейсбук/Nayo Titzin

"Днес в 17,30 часа на входа на Аксаково катастрофира автомобил на НСО, в който се е возил съпредседателят на ПП Кирил Петков. Катастрофата е причинена от внезапно изскочил автомобил от път без предимство", съобщават от партията.

Кирил Петков не е пострадал, нито шофьорът от НСО, обясниха от Националната служба за охрана. Според информацията, с която до момента разполага службата, автомобилът на възрастните хора е отнел предимство на колата, в която е бил Петков. Според информация на БТА, която се позовава на пресцентъра на "Продължаваме промяната" обаче шофьорът от НСО също е ранен. Пострадали са и двамата души в другата кола. Образувало се е задръстване в посока Добрич. Кирил Петков СНИМКА: Велислав Николов

Шофьорът на аудито, което е отнело предимството на джипа на Кирил Петков, е починал, съобщи БНР като се позова на информация от пожарната.

Щети има и по двата автомобила. Кирил Петков е пътувал към предизборна среща, когато се е случил сблъсъкът СНИМКА: Надежда Алексиева

Автомобилът, с който се е возил Кирил Петков, е нарушавал ограничението на скоростта, което в този участък е 60 км/ч, твърдят в социалните медии очевидци.

Пиарът на "Продължаваме промяната" Найо Тицин също е участвал в катастрофата, той се е возил с Петков в колата на НСО. Той разпространи снимка в социалните мрежи.

Като бивш министър-председател Кирил Петков има право да ползва транспорт от Националната служба за охрана в продължение на 4 години. Охраната му обаче бе снета.

По-късно стана ясно, че Петков е пътувал към предизборна среща, когато се е случил сблъсъкът.

