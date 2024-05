Калин Стоянов: Благодаря на полицаите, извели барикадиралия се без инциденти

Благодарности към полицаите, извели барикадиралия се Венцислав Караджов без инциденти, отправи вътрешният министър Калин Стоянов. Той използва фейсбук профила си, за да ги поздрави.

Ето и целия му пост.

🙏Благодаря на колегите от ГДЖСОБТ, Института по психология, ОДМВР-Пловдив, както и на Окръжна прокуратура-Пловдив, за това, че не допуснаха да се случи най- лошото и развръзката по снощния случай с барикадиралия се мъж в дома му приключи благополучно!

➡️Не беше използвана сила и никой не пострада. През цялата нощ бяха водени повече от 12 часа тежки преговори и въпреки кризистните моменти, в ранните часове на днешния ден мъжът се предаде на полицейските служители.

✅Колегите си свършиха професионално работата за безпроблемното разрешаване на случая.