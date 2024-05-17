Криминален тип преби зверски 83-годишен старец в село Петко Каравелово

83-годишен старец от село Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш е в болница след зверски побой от 32-годишен стар познайник на полицията. Сигнал за побоя е получен на 16 май следобед, съобщи ОДМВР - Велико Търново. От проведените незабавни действия по разследването е установено, че съпричастен към извършеното деяние е 32-годишен местен жител, известен на полицията.

Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Потърпевшият е настанен за лечение в болнично заведение в Бяла.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.