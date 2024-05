"Скъпи почитатели на Веселин Маринов, с огромна тъга ви съобщаваме, че през изминалата нощ почина неговата майка". Това беше съобщено на фейсбук страницата на известния изпълнител.

"По тази причина се отлагат концертите в Плевен и Габрово", обяснява се в публикацията.