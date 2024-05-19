В Сливен днес избират нов митрополит

В Сливен днес ще се състои епархийският избор за нов митрополит след смъртта на митрополит Йоаникий на 9 януари.
В избора участват епархийските избиратели, които ще излъчат двама кандидати, събрали повече от половината гласове измежду лицата с епископски чин в Сливенската епархия.
На 22 април Светият синод на Българската православна църква определи листата с епископи за избора на нов Сливенски митрополит. В нея са Величкият епископ Сионий, Знеполският епископ Арсений, Мелнишкият епископ Герасим, Браницкият епископ Пахомий, Главиницкият епископ Макарий и Велбъждският епископ Исаак.