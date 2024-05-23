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Отиде си журналистът от Пловдив Пламен Асенов

24 часа Пловдив онлайн

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Пламен Асенов Снимка: Архив

Журналистът и писател от Пловдив Пламен Асенов е починал внезапно. За това съобщиха негови колеги и приятели. 

"В 14,31 ч. се чухме последно. Оплака се, че някакъв шип е сковал врата му, а после болката слизала и към ръката. "Взех едно хапче, сега ще ми мине", бяха последните му думи", пише вчера Стойко Стоянов. 

Пламен Асенов е роден в Пловдив през 1958 г. Завършил е българска филология в Софийския университет. Журналист от 1981 година. Работил е за вестници и електронни издания, бил е кореспондент на ВВС и анализатор на австралийското радио SBS. От 2012 води поредицата "Великите европейци" по Радио Пловдив.

Поклон пред паметта му!

Пламен Асенов Снимка: Архив

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