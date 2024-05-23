Билборд показва папки от компютър вместо реклами в Пловдив

Снимки на билборд, който показва папки от компютър вместо реклами беше заснет на пловдивски булевард. Кадрите бяха публикувани първо във фейсбук групата "Забелязано в Пловдив", а по-късно достигнаха и групата "Забелязано в София".
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Снимки на билборд, който показва папки от компютър вместо реклами беше заснет на пловдивски булевард. Кадрите бяха публикувани първо във фейсбук групата "Забелязано в Пловдив", а по-късно достигнаха и групата "Забелязано в София".
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