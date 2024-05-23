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Билборд показва папки от компютър вместо реклами в Пловдив

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Билборд в Пловдив Снимка: фейсбук/ Мануел Момчилов

Снимки на билборд, който показва папки от компютър вместо реклами беше заснет на пловдивски булевард. Кадрите бяха публикувани първо във фейсбук групата "Забелязано в Пловдив", а по-късно достигнаха и  групата "Забелязано в София".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Билборд в Пловдив Снимка: фейсбук/ Мануел Момчилов
Билборд в Пловдив Снимка: фейсбук/ Мануел Момчилов
Билборд в Пловдив Снимка: фейсбук/ Мануел Момчилов
Билборд в Пловдив Снимка: фейсбук/ Мануел Момчилов
Билборд в Пловдив Снимка: фейсбук/ Мануел Момчилов
Билборд в Пловдив Снимка: фейсбук/ Мануел Момчилов

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