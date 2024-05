Пороен дъжд вчера заля Рибарица, област Ловеч, и превърна улиците в реки.

Има наводнени дворове и мазета. Според потребител, докладвал за бедствието във фейсбук, причината не е само силният дъжд, но и новата отводнителна система в града, направена по европейски проект.