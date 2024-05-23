Ограничават движението около стадион "Локомотив" в Пловдив за мача с ЦСКА

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Временна организация по безопасност на движението се въвежда на 26 май от 19 ч. до полунощ заради футболния мач "Локомотив" (Пд) – ЦСКА. Срещата започва в 20,30 ч. на стадиона в парк "Лаута", припомнят от общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта".

По преценка на "Пътна полиция" изцяло или поетапно ще се спира движението на пътни превозни средства по следните пътни участъци:

ул. „Лев Толстой" – от кръстовището с бул. „Санкт Петербург" до кръговото кръстовище с ул. „Проф. Цветан Лазаров";

ул. „Проф. Цветан Лазаров" – от кръстовището с ул. „Лев Толстой" до това с ул. „Поручик Боян Ботев";

ул. „Димитър Ризов" – от кръстовището с ул. „Поручик Боян Ботев" до бул. „Освобождение".

Маршрутите на автобусни линии №9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния вътрешноградски транспорт се променят, както следва:

Линия №9 (завод „Юрий Гагарин" – ЖР „Тракия"): ул. „Съединение", десен завой по ул. „Димитър Ризов", десен завой по бул. „Освобождение", ляв завой по ул. „Пеньо Пенев", ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин „Алфина", ляв завой по обръщалото – спирка №1011.

В обратна посока: спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев", спирка №405 – срещу магазин „Алфина", десен завой по ул. „Пеньо Пенев", десен завой по бул. „Освобождение", спирка №256, ляв завой по ул. „Димитър Ризов" и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №10 (ул. „Юндола" – ЖР „Тракия"): бул. „Освобождение", ляв завой по ул. „Пеньо Пенев", ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин „Алфина", обръщалото – №1011.

В обратна посока: спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев", спирка №405 – срещу магазин „Алфина", десен завой по ул. „Пеньо Пенев", ляв завой по ул. „Съединение", спирка №108 – срещу „Детски свят", и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №21 (ТК „Марица" – ЖР „Тракия"): ул. „Съединение", десен завой по ул. „Димитър Ризов", спирка №351, десен завой по бул. „Освобождение", ляв завой по ул. „Пеньо Пенев", ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин „Алфина", ляв завой по обръщалото – спирка № 1011.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №25 (АПК „Тракия" – ЖР „Тракия"): ул. „Съединение", десен завой по ул. „Димитър Ризов", спирка №351, десен завой по бул. „Освобождение", ляв завой по ул. „Пеньо Пенев", ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин „Алфина", ляв завой на обръщалото – спирка №1011.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №29 (ул. „Юндола" – ЖР „Тракия"): ул. „Съединение", десен завой по ул. „Димитър Ризов", десен завой по бул. „Освобождение", ляв завой по ул. „Пеньо Пенев", ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин „Алфина", ляв завой по обръщалото – спирка №1011.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №66 (кв. „Прослав" – ЖР „Тракия"): ул. „Съединение", десен завой по ул. „Димитър Ризов", спирка №351, десен завой по бул. „Освобождение", ляв завой по ул. „Пеньо Пенев", ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин „Алфина", ляв завой по обръщалото – спирка №1011.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №99 (ПУ „Паисий Хилендарски" – ЖР „Тракия"): бул. „Освобождение", ляв завой по ул. „Пеньо Пенев", ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев", обръщалото – спирка №1011.

В обратна посока: спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев", спирка №405 – срещу магазин „Алфина", десен завой по ул. „Пеньо Пенев", ляв завой по ул. „Съединение", спирка №108 – срещу „Детски свят", и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.