Калин Стоянов: Прехвърлихме безвъзмездно имот на община Приморско

МВР прехвърли безвъзмездно имот с отпаднала необходимост на община Приморско. Това съобщи вътрешният министър Калин Стоянов в града. Той е бивш шеф на полицията в курорта.

Ето и целият пост на Стоянов във фейсбук:

С Решение на Министерския съвет от 15 май тази година, Министерството на вътрешните работи прехвърли безвъзмездно на Община Приморско имот за стопанисване с отпаднала необходимост.

Лично имах възможността да се уверя в сериозните намерения на общината – в рамките на имота да бъде обособен парк, да се изградят детски площадки, спортни съоръжения и места за отдих.

Това е едно добро и дългоочаквано решение за жителите и гостите на града, което ще спомогне Община Приморско да се утвърди като предпочитано и бързо развиващо се населено място, конкурентно и на другите Черноморски общини.