Вижте приказните абитуриенти на уникалното с. Рибново (Снимки, видео)

Като принцеси и принцове от вълшебните приказки бяха абитуриентите от гърменското село Рибново.

В петък вечерта 30 момичета и момчета отпразнуваха завършването си с пищен бал, заедно с учителите, кмета на общината Феим Иса и кметовете на селата.

"Не можете да живеете по законите на дявола и да искате помощ от Господа! От днес вие ставате мъже и жени. Бъдете себе си, бъдете преди всичко добри човеци", пожела им директорът на гимназия "Йордан Йовков" Манчо Джуркин. Общинският кмет Феим Иса пък обяви, че общината ще поеме първата такса за обучение на приетите студенти.

С. Рибново, в което живеят около 3000 българо-мохамедани, е уникално със своите запазени векове наред традиции. Най-впечатляваща е рибанската сватба, която продължава три дни, с ритуала "Гелина" (булка). Лицето на младоженката се покрива с бял крем и върху него се лепят пайети, перли и блестящи лентички и гирлянди. Чеизът на булката се реди на големи дървени простори пред дома й. Това са стотици престилки, шалвари, елеци, както за булката, така и за бъдещото бебе, а пред тях се поставя цялото обзавеждане за новия дом на семейството - от мебелите до бялата техника, пердета и кухненски съдове.

Тази година се подготвя и най-големия сюнет, който ще продължи пет дни през ноември и ще бъдат представени невиждани традиции и обичаи. Очаква се да бъде поставен рекорд по провеждане на традиционни годежи с дарове и стотици баници, като засега заявки са дали 16 млади двойки. Сюнетът се организира от родителите на малкия Ахмед - Мустафа и Фатме Куневи, които ще осигурят храна в читалището за всички гости през всеки от петте дни.

Преди дни селото бе отличено на Годишни фолклорни награди и получи първото място на Института за етнология и фолклористика при БАН за "Нематериално културно наследство, принос и съхранение на традиции и обичаи".

Известното предаване The Treasures of the World with Bettany Hughes - Съкровища със Бетани Хюз, по Viasat History показа селото и прочутата рибанска сватба във филма си за България, чиято премиера бе снощи. Според британската професорка традицията може да е на 3500 години - тя показа лице с подобни украси от Микена. Местните жени, които правеха лицето на булката се съгласиха, че е досущ като техните творения.

Кадър: Youtube

Абитуриентката Фатме и директорът на гимназията Манчо Джуркин. СНИМКИ: Фейсбук Рибново