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Светият синод днес избира нов Сливенски митрополит

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Светият Синод СНИМКА: Архив

Светият синод днес ще проведе каноничен избор между епископите Арсений и Герасим. На него окончателно ще бъде утвърден новият Сливенски митрополит.

Той ще наследи поста на митрополит Йоаникий, който почина на 9 януари т.г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Светият Синод СНИМКА: Архив

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