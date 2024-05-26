Светият синод днес избира нов Сливенски митрополит

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Светият синод днес ще проведе каноничен избор между епископите Арсений и Герасим. На него окончателно ще бъде утвърден новият Сливенски митрополит.

Той ще наследи поста на митрополит Йоаникий, който почина на 9 януари т.г.