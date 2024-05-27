Досъдебно производство за причиняване на смърт на гръбначно животно е образувано в РУ-Кирково. На 24 май на тел.112 е подаден сигнал за мъртво безстопанствено куче в село Бенковски. Дежурна оперативна група от РУ-Кирково извършила оглед на мястото на произшествието. Група „Криминална полиция" и разследващ полицай продължават работата по изясняване на случая.
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/18019741 www.24chasa.bg
Разследват случай на убито безстопанствено куче в Кирковско
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