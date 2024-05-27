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Гневен клиент потроши игрален автомат в казино

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Гневен клиент потроши игрален автомат в казино. Инцидентът е станал в следобедните часове на 24 май в Сандански. В Районното управление е получено съобщение за това, че в игрална зала в града клиент е счупил клавиатура на игрален автомат. Работещите по случая полицейски служители са установили и задържали извършителя на хулиганската проява, който е на 39 г. от петричкото с. Кърналово. По случая е образувано досъдебно производство.

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