Гневен клиент потроши игрален автомат в казино. Инцидентът е станал в следобедните часове на 24 май в Сандански. В Районното управление е получено съобщение за това, че в игрална зала в града клиент е счупил клавиатура на игрален автомат. Работещите по случая полицейски служители са установили и задържали извършителя на хулиганската проява, който е на 39 г. от петричкото с. Кърналово. По случая е образувано досъдебно производство.