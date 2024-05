В резултат на разразилата се буря след 17:00 часа е получен сигнал за две паднали дървета в района срещу Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) - Пазарджик, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Пазарджик Стоянов.

Падналите дървета са отстранени от пожарникари от Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) в града.

Няма пострадали хора, добавиха от полицията.