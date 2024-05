Калин Стоянов откри глобална конференция по инициатива на Интерпол в София

Глобална конференция по инициатива на Интерпол откри в София вътрешният министър Калин Стоянов.

Ето какво написа той във фейсбук за събитието:

Днес имах удоволствието да приветствам участниците във Втората глобална конференция по проект „Гайгер", която се провежда у нас по инициатива на ИНТЕРПОЛ.

✔️Форумът е платформа за активно споделяне на мнения и опит между експерти от правоохранителните органи.

✅Пред делегатите заявих, че България приема с голяма отговорност членството в Международната организация на криминалната полиция, обединила 196 държави.

➡️ИНТЕРПОЛ е ключов фактор, който координира международното сътрудничество на полицейските органи от различните страни в борбата с криминалната престъпност, изгражда общи политики и експертни мрежи и защитава общата ни мисия да защитаваме отвоюваната за всички ни свобода.