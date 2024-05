Загасиха пожара в сградата на Община Кресна (Видео)

Загасен е пожарът в сградата на Община Кресна, няма пострадали хора, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград. Заместник-кметът на Кресна Петър Петров каза, че след ремонтни дейности в сградата, на една от стаите е монтирана метална решетка с цел осигуряване на сигурността на бюлетините за предстоящите избори. Явно в стаята е имало и нещо запалимо и е пламнал пожар, посочи той.

След като пламва огънят максимално бързо предупредихме една част от служителите и излязохме, каза зам.-кметът. Две служителки са били приклещени от пожара и с помощта на техници от кабелна телевизия и чрез стълби, са изведени отвън. Други двама служители от четвъртия етаж са били приклещени на покрива на сградата, тях са ги свалили с помощта на пожарната, разказа Петров.

В момента ще се обследва сградата, предполагам, че на третия етаж електрическата инсталацията е изгряла, повечето стаи са просто опушени и няма навлязъл огън, каза Петров. Стаята, която е изгоря, беше санитарно помещение, допълни още той.

Петров посочи, че в момента, в който от пожарната и от полицията разрешат, ще започне поетапно включване на електрическото захранване по етажи. Зам.-кметът каза, че предполага, че още утре ще заработят най-важните звена в Общината – деловодство и данъчна служба.

Сигналът за пожара на трети етаж в сградата на Общинската администрация беше получен около 09:44 часа днес, пише БТА.