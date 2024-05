Георги Гвоздейков: 6 са пострадалите при влаковата катастрофа на Централна гара (Видео)

Шестима са в болница след удара между два влака на Централна гара в София. Това съобщи от мястото на инцидента транспортният министър Георги Гвоздейков.

Здравната министърка Галя Кондева е съобщила, че нараняванията им не са тежки.

С максимум 22 км/ч е бил ударът, при който маневрена машина удари влака за Пловдив на Централна гара в София, обясни още Гвоздейков.

На машиниста на маневрената машина му е прилошало, затова не е успял да спре на 15 метра от влака, посочи Гвоздейков. Инцидентът няма общо с маркировката или инфраструктурата, добави той.

Единият от влаковете е бил пътнически и е пътувал за Пловдив. Той се е намирал на първи коловоз, когато по това време маневрен локомотив с три вагона е правил маневра. Той се е озовал в коловоза на пътническия влак и го е ударил отзад. Причините все още се изясняват.

Нов влак ще отиде до Пловдив, за да извози пътниците. Транспортният министър Георги воздников разказва за катастрофата с два влака на Централна гара