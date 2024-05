Три години България се лута в кризи и скандали. Само за последните две години кумулативната инфлация е 30%, благодарение на бездействието на "промяната". Това написа във фейсбук профила си общинският съветник от ГЕРБ Георги Георгиев.

„Проблемът не е в това дали корупцията трябва да бъде борена. Естествено, че трябва. Въпросът е дали законодателя и компетентните органи имат воля за това", каза пред bTV той.

"Доказателство е приемането на новия антикорупционен закон по предложение на нашата парламентарна група в края миналата година. Въпросът е как политиците, партиите и държавниците реагират на поредните сигнали за корупция. Само през последните две седмици ние ви занимаваме с наглед дребни злоупотреби на фона на милионите кеш, за които се говори в записите, които колегите споделиха публично", заяви Георгиев.

Във фейсбук профила си Георгиев сподели малко повече за участието си. "Обсъдихме идеите ни от предизборната програма на ГЕРБ-СДС, конституционната реформа, политическото безвремие и цената, която всички граждани плащаме", разказа той.

