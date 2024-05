Повече от всякога България се нуждае от управленци с опит, които да гарантират сигурност, стабилност и да сложат край на застоя от последните три години. Това написа във фейсбук профила си Николай Нанков от ГЕРБ, бивш министър на регионалното развитие.

"ГЕРБ-СДС имаме силен лидер и подготвен екип! Гласувайте с номер 22!", допълни той.