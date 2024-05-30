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Кола блъсна и уби на място колоездач в Казанлък

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Според свидетели блъснатият в Казанлък колоездач е завил рязко към бензиностанция Кадър: Фейсбук/knews

30-годишен колоездач загина на булевард в Казанлък. Мъжът се прибирал от работа.

Според свидетели в последния момент завил към бензиностанция и тогава го блъска автомобил. Ударът е бил фатален, съобщи Нова тв

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Според свидетели блъснатият в Казанлък колоездач е завил рязко към бензиностанция Кадър: Фейсбук/knews

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