Кола блъсна и уби на място колоездач в Казанлък

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30-годишен колоездач загина на булевард в Казанлък. Мъжът се прибирал от работа.

Според свидетели в последния момент завил към бензиностанция и тогава го блъска автомобил. Ударът е бил фатален, съобщи Нова тв.