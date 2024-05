Шофьор изгуби контрол над колата си и се озова на трамвайните линии на бул. "България" в София. Това стана ясно от публикация във фейсбук групата "Катастрофи в София".

Инцидентът се е случил преди около час. След поредица от дрифтове, шофьорът губи контрол и минава през ограда, падайки върху трамвайните линии. Posted by Nadezhda Doycheva on Friday 31 May 2024

Забелязват се щети както по автомобила, така и по оградата, но няма информация за пострадали.