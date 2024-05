Вътрешният министър Калин Стоянов покани децата на празник, ще ги вози на пожарната

На 1 юни – Деня на детето, от 10:00 часа Министерството на вътрешните работи организира специален празник за децата в пространството между сградата на ведомството от ул. „Паренсов" и градинката при църквата „Св. Седмочисленици". Това написа служебният министър на вътрешните работи Калин Стоянов във фейсбук профила си.

"Малките гости ще наблюдават демонстрации на полицейска и пожарна техника, ще могат да се качат в служебни автомобили, а аниматори ще се грижат за настроението им с различни игри и занимания", пише той.

"Празникът ще продължи и по-късно същия ден с ЗD светлинен видео спектакъл на сградата на МВР, част от откриването на информационно събитие „Заедно за по-сигурно бъдеще", допълни Стоянов.