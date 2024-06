Водещият кандидат на Европейската народна партия (ЕНП) за европейските избори Урсула фон дер Лайен вече е в Пловдив, където ще участва в специалното предизборно събитие на ГЕРБ-СДС за представяне на евролистата на коалицията. То ще бъде на Античния театър.

Добре дошла в Пловдив, Урсула!, написа преди минути лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Срещата с избирателите започва в 18 часа. На Античния театър ще е и председателят на ЕНП Манфред Вебер.

По време на срещата за основните приоритети и политики на

евролистата на ГЕРБ-СДС като част от семейството на ЕНП ще говори водачът на евролистата на ГЕРБ-СДС Росен Желязков. Урсула фон дер Лайен и Манфред Вебер ще направят специални обръщения към избирателите на ЕНП в България. Като своеобразен домакин на събитието лидерът на ГЕРБ Бойко

Борисов също ще има изказване пред членовете и симпатизантите на партията.