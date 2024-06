Софийският университет се изкачи в рейтинга на най-добрите ВУЗ в света (Вижте кои са те)

Масачузетският технологичен институт най-добрият в света, Харвард - на 4-о място

661-670 - това е групата, в която попада Софийският университет "Св. Климент Охридски" сред 1500-те най-добри ВУЗ в света в най-голямата класация - QS World University Ranking, съобщиха оттам току-що. Той се е изкачил със седем групи в сравнение с миналата година, когато ранкингът му беше 741-750.

Софийският университет продължава да е единственият български ВУЗ в класацията, той участва в нея от 2013 г, а през 2023 г. постига най-високия си резултат - 561-570 място.

От определен праг нагоре авторите на изследването не подреждат университетите на конкретно място, а ги включват в групи. Между 661 и 670 място, където е и Софийският университет, са:

Aberystwyth University (Великобритания)

City University of New York (САЩ)

Comenius University Bratislava (Словакия)

Free University of Bozen-Bolzano (Италия)

International Islamic University Malaysia (Малайзия)

ISCTE - Instituto Universitario de Lisboa (Португалия)

Memorial University of Newfoundland (Канада)

National Chung Hsing University (Тайван)

Tokyo Medical and Dental University (Япония)

Universidad de la República (Уругвай)

University of Manitoba (Канада)

University of Plymouth (Великобритания).

Университетите се оценяват на базата на девет критерия: академична репутация, брой цитирания на факултет, репутация сред работодателите, професионална реализация на завършилите, съотношение на студенти и преподавателски състав, брой чуждестранни студенти, брой чуждестранни преподаватели, участие на институцията в международни изследователски мрежи, устойчивост.

13-а поредна година МИТ - Масачузетският институт по технологии оглавява най-големия рейтинг на университетите в света. Прескачайки 4 места на второ място излиза Imperial College London. На трето и четвърто място остават Оксфордският и Харвардският университет. Пети е университетът в Кеймбридж, шести - в Станфорд. Швейцарският федерален институт по технологии е на 7-о място, а на 8-0 е Националният институт на Сингапур - това са единствените университети от други държави извън САЩ и Великобритания в топ 10. UCL - London's Global University e девети, а на 10-о място пробив прави Калифорнийския технологичен университет - Caltech - той досега не беше в десятката.

Това е най-голямата класация на университети в историята - обхваща 1500 ВУЗ в 106 образователни системи. Най-много в нея са университетите от САЩ - 197, следвани от тези във Великобритания - 90 и на трето място е Китай със 71 ВУЗ.

Великобритания е отличникът в класацията - три от първите пет университета са нейни. Австралия има два университета в топ 20, а Китай класира 5 в топ сто, като те са се изкачили с доста места напред.

Вижте класацията