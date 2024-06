Тир изпреварва кола на косъм от катастрофа в Кресненското дефиле (Видео)

Тир с рисково изпреварване в Кресненското дефиле въпреки ограниченията от колчета се вижда на клип, разпространен в социалните мрежи. Какви опасностите крият подобни маневри, установен ли е нарушителят и какви санкции ще му бъдат наложени?

С близо 100 километра в час, вместо с разрешените до 70, в близост до отбивка за населено място в Кресненското дефиле, където е забранено и ограничено изпреварването с колчета и червена осева линия, тежкотоварен камион предприема маневра и задминава кола на косъм от инцидент. За радост без сериозни последствия. Колегата да се познае и да си върне книжката в КАТ, да взима козите и по Балкана 🤬🤬🤬 ремарке СВ0914ЕВ Posted by Milen Bogdanov on Tuesday 28 May 2024

"За съжаление все още има водачи, които продължават да използват най-малката възможност в дефилето, където се поставиха колчета, за да спестят време. С ограничена скорост да се движиш с два пъти над ограничената, това е предпоставка за ПТП, отделно предприемане на маневрата изпреварване в тази зона е много опасна, тъй като разстоянието е кратко", категоричен е Александър Цацев от съюза на българските автомобилисти в България.

"Често пътувам по дефилето, прекалено много опасно, рисково изпреварването и прескачането на колчетата, буквално те са през едно две и има опции за изпреварване и то това ги подлъгва. Дори съм бил притискан в самото дефиле от тир, понеже съм спазвал скоростта, определена от закона до 50 километра", каза шофьорът Искрен Юруков.

Пътните експерти допълват още, че рисковите маневри с тирове в дефилето през летните месеци са ежедневие и трябва засилен полицейски контрол, не само през почивните дни.

"Много не се вижда каква е регистрацията на клипа, но при толкова табели, указателни знаци и табели на пътя, със сепаратори на пътя, въпреки това - той навлиза и изпреварва. Това е товарен автомобил над 12 тона, при един такъв удар стават най-тежките произшествия, задължително със смърт, заради многото килограми, които се срещат. Истински късмет е, че няма инцидент там", заяви автомобилният и пъте експерт Георги Бързаков.

От пресцентъра на "Пътна полиция" в Благоевград казаха за БНТ, че проверяват сигнала, но шофьорът на камиона все още не е установен. Когато това стане, той ще бъде санкциониран с глоба и отнемане на контролни точки в зависимост от нарушението и скоростта, с която е карал.