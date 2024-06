Варна заслужава да бъде обичана и посещавана от туристи от цял свят, казва кандидат за евродепутат от ПП-ДБ

- Господин Лорер, за война ли трябва да е готова Европа? Вие се обявихте за сигурност на доходите, обещавате сигурни граници, но много настоявате Европейският съюз да развива отбранителната си индустрия?

- Отбраната е защита и Европа трябва да е готова да защитава своите граждани. Светът се променя пред очите ни и всички трябва да сме наясно, че в тези турбулентни времена Европейският съюз трябва да бъде по-ефективен и влиятелен играч на глобалната сцена.

Това означава много по-силни европейски защитни сили и много по-силна европейска отбранителна индустрия. България има традиции в сектора, във Варна и региона имаме стратегически компании, които могат да се развиват и на база иновации в отбраната, а това означава и нови работни места, означава по-високи доходи на заетите в тези компании.

Засилването на отбранителната индустрия на ЕС засяга директно и българските интереси

и ще работя за това в Европейския парламент. Силна Европа означава защитена Европа. Защитена България означава България със силна индустрия, която е част от европейската стратегия за защита. Модерните отбранителни системи включват технологии и платформи, които са ефективни при контрол на външните граници. Инвестициите в този сектор водят до развитие на високотехнологични индустрии и иновации, които, знаете, имат положителен ефект върху цялата икономика.

- В разговор със студенти от Националния младежки форум преди дни в Юнашкия салон във Варна изказахте тезата, че Европейският парламент е избързал с регулациите на изкуствения интелект. Защо критикувате Акта за изкуствения интелект, щом в Брюксел се гордеят с въвеждането му?

- Защото точно днес Европейският съюз не трябва да прави грешка с прекалени регулации на IT индустрията. Регулациите работят само когато са глобални. Правилно е да има ред в прилагането на нови технологии, които могат да подкопаят демократичния порядък и лесно да подменят волята на хората. Но той може да се постигне само с глобални усилия. Днес се случва революцията на изкуствения интелект и Европа трябва да навакса с инвестиции в сектора. Нещо повече, трябва да спрем изтичането на мозъци към големите задокеански компании. Ако днес Европа подари своите студенти и млади IT специалисти на високотехнологичните гиганти в САЩ и в Азия, буквално утре ще се превърнем в треторазреден пазар на труда. Европа трябва да си върне мястото на световен лидер в областта на образованието и иновациите, а българският IT сектор е сред най-успешните в държавите на Съюза и трябва да запазим нашите специалисти чрез политики за подкрепа, а не чрез налагане на бюрократични рамки.

Простата истина е, че изкуственият интелект не може да бъде контролиран с правила, ако тези правила важат само за държавите от ЕС. IT секторът и въобще иновационните компании вече пренастроиха плановете си и са готови да избягат от “строгата стара госпожа”. Абсурдно е да лишаваме младите IT специалисти от работа и перспектива в ЕС с регулации, защото има опасност да се случи като със Зелената сделка. Идеята за Зелената сделка не проработи, защото се превърна в кошмар за хиляди миньори, за хиляди енергетици, земеделци, за цялата икономика на ЕС. Категоричен съм, че

Зелената сделка трябва да се преразгледа

през призмата на силна и енергийно независима икономика на ЕС. Иновациите са средството за енергийна ефективност и енергийна независимост. Зелена Европа означава сигурна Европа, в която предприятията разполагат с конкурентни цени на електроенергията, а енергийните мощности се модернизират, за да са ефективни и чисти.

- Вие сте водач на листата за Народно събрание на ПП-ДБ във Варна, но кампанията ви беше концентрирана предимно върху европейските избори, означава ли това, че сте решили - след 9 юни отивате в Брюксел, а не в София?

- И с българските си колеги, а и с колеги от Франция, Белгия, Румъния от ReNewEurope понякога се шегувам, че “всичко, което е далеч от морето, е провинция”.

- По Хемингуей?

- Точно. И връщането на морския, на туристическия блясък на Варна е моя кауза. Напълно разбирам носталгията на старите варненци по златните години на морската ни столица. Варна заслужава да бъде обичана и посещавана от туристи от цял свят, защото тя носи духа на морето и безценното културно наследство на България. Това е водещото кредо в работата ми от няколко години и ви уверявам, че всяко усилие си струва, защото всяка малка постигната положителна промяна за Варна отваря възможности за ново развитие на града ни, за по-добри перспективи пред България.