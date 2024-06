ПП-ДБ закрива кампанията си днес в София с D2 и No More Many More пред Народен театър „Иван Вазов“

Пътят към европейските доходи в България е само един и гарант за реализацията е единствено управленската програма на „Продължаваме Промяната - Демократична България“. В рамките на близо 2 месеца коалицията проведе открити разговори в над 30 населени места в България и чужбина пред близо 20 000 души в името на мнозинство за една нормална европейска България. Лидерите представиха визията за България, в която българите живеят по-добре - доходите растат, неравенствата намаляват, има справедливост за всички и хората остават в страната си. Вижте едни от най-знаковите им послания по време на кампанията:

Асен Василев: „Тази ни битка е много голяма. Една от причините да няма правителство е, че стигнахме до този момент – казахме честни конкурси навсякъде и познайте какво последва отсреща.“

Ген. Атанас Атанасов: „Укрепване на националната сигурност и защита на правата на гражданите е една от най-важните теми в управленската програмата на ПП-ДБ. Продължаване на работата по разграждане на скритата власт, чрез реформа в службите за сигурност, включително чрез промени в режима на назначаване и освобождаване на председателите на НСО, ДАТО, ДАНС, СВР и на главния секретар на МВР, е приоритет.“

Кирил Петков: „Един от тях ми каза: Знаеш ли как се прави политика в България? И аз попитах – как? – С едната ръка махаш, за да привлечеш внимание, а с другата взимаш.“

Акад. Николай Денков: „Ако бяхме като тях, аз сега щях да бъда вицепремиер, а не да обикаляме страната като Апостоли и да се опитваме да обясним как бъдещето зависи от вас, а не от нас“.

Христо Иванов: „Те ви казват: „Ние сме заедно и ще управляваме заедно и Борисов ще е премиер. Е, и аз да ви кажа: Тази оферта ние няма да е подкрепим.

Коалицията представи основните си приоритети на фокус – вижте подробности тук.

ПП-ДБ попита и младите хора какво ще направят, ако Пеевски и Борисов са на власт. Отговорите са във видеото:

„Продължаваме Промяната – Демократична България“ закрива предизборната си кампания в София, днес, 7 юни, пред Народен театър „Иван Вазов“ в 18 часа. Част от програмата ще бъдат лидерите на коалицията, а за настроението на присъстващите ще допринесат Д2 и No More Many More.