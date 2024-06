Приемът на документи за редовната кандидатстудентска сесия продължава до 28 юни

Зрелостниците, за които резултатите от матурата не са удовлетворяващи или искат балът им да бъде още по-конкурентен за най-желаните специалности, имат още една възможност да се явят на изпит във формата на държавния зрелостен изпит по български език и литература в Университета за национално и световно стопанство.

Последният изпит във формат ДЗИ ще се проведе на 23 юни (неделя) от 9:00 ч. Записването за участие продължава до 16,00 ч., на 21 юни. Така кандидат-студентите ще могат да изберат за балообразуваща най-добрата си оценка и да бъдат приети в най-високорейтинговия български университет. Информация за документите и таксите за кандидатстване за предварителните изпити може да намерите на priem.unwe.bg.

Редовната кандидатстудентска сесия ще се проведе в периода 2-5 юли 2024 г., като кандидатстудентски документи ще се приемат: от 10 до 28 юни 2024 включително в Центъра за прием на документи в УНСС; от 10 до 30 юни 2024 г. включително онлайн през платформата “Уеб-прием” на УНСС.

Шансовете на кандидат-студентите за класиране в желаната от тях специалност значително се увеличават чрез явяването им на повече кандидатстудентски изпити – както предварителни, така и в редовната кандидатстудентска сесия. При балообразуване се избира най-високата оценка, получена на някой от положените изпити.

Университетът откри модерен колцентър в помощ на кандидат-студентите (тел. 02 905 29 99). Работното му време е от 8,00 до 20,00 ч. в делнични дни и от 9,00 до 16,00 ч. в събота, неделя и в празнични дни.

УНСС е най-високорейтинговият български университет

Държавните и частните работодатели приемат дипломата на УНСС като гаранция за отлична подготовка и висок професионализъм. Университетът за национално и световно стопанство е най-доброто висше училище според Националната агенция за оценяване и акредитация. Акредитационната оценка 9,80 е най-високата, получавана от български университет.

Институционалната акредитация заедно с рейтинга на висшите училища е най-важният атестат за качеството на образованието в съответното висше училище. Това е оценка не само на обучителния процес, а на всичко, което институцията предлага от момента на започване на обучението до дипломирането.

За поредна година УНСС получи “Академичен Оскар”. Рейтинговата система на висшите училища определя УНСС за “Висше училище с най-висока институционална акредитация според НАОА и най-престижно висше училище в професионално направление “Икономика” според работодателите и преподавателите във висшите училища”.

Университетът има най-високата годишна оценка съгласно заложените от Министерството на образованието и науката политики. Отчетът за изпълнение на политиката за развитие на УНСС е оценен с максимално високата оценка 4,00. С това успеваемостта на изпълнение на залегналите управленски цели, задачи и целеви стойности е оценена на 100%.

УНСС е лидер и в класацията на професионалните направления на висшите училища у нас. По данни на Националния осигурителен институт 97,5 на сто от завършващите УНСС се реализират на пазара на труда. Голяма част от неговите випускници са на високи позиции в публичната администрация и бизнеса. Държавните и частните работодатели приемат дипломата на УНСС като гаранция за отлична подготовка и висок професионализъм на неговите възпитаници.

УНСС е част от глобалния проект на европейските икономически университети – ENGAGE.EU, по който се реализират съвместни програми за обучение и изследователски мрежи в партньорство с осем от водещите европейски висши училища в областта на икономиката и социалните науки. Това са University of Mannheim (Германия), LUISS University (Италия), NHH Norwegian School of Economics (Норвегия), Tilburg University (Нидерландия), University of Toulouse 1 Capitol (Франция), WU Vienna University of Economics and Business (Австрия), Universitat Ramon Llull (Испания) и Hanken School of Economics (Финландия). Първият етап на проекта завърши успешно и в момента се работи по втория.

УНСС си сътрудничи с близо 180 университета и научноизследователски мрежи от цял свят, с които работи по съвместни магистърски програми и научноизследователски проекти, обмен на студенти и преподаватели. Въведена е кредитна система, която осигурява възможност за мобилност на студентите както между отделните специалности, така и в други висши училища у нас и в чужбина.

Университетът има модерен колцентър (тел. 02 905 29 99), в който служителите работят с помощта на изкуствен интелект и отговарят на всички въпроси, свързани с кандидатстудентската кампания.

УНСС е първият университет в България, който предлага на страницата си виртуална разходка в сградата на университета и извън нея, общо на площ над 54 000 кв. м. Това е една от най-големите виртуални разходки в световен мащаб.

Университетът разполага и с вътрешна навигация за сградата, изключително иновативно решение, чрез което може да се стигне до всяка една зала.

Студентите се обучават по актуални учебни програми, основани на дигитализация. УНСС разполага с шест дигитални класни стаи и две дигитални лаборатории.

Практическото обучение заема водещо място в програмите, а връзката с бизнеса е основен приоритет за нас. Университетът поддържа тесни контакти с работодателите и развива дългосрочни партньорства с бизнеса за провеждане на стажантски и менторски програми и развива студентското предприемачество.

УНСС е българският университет с най-висока степен на електронизация на учебната, научноизследователската и административната дейност. Учебният процес е подпомогнат от компютърни системи. Създадени са условия за иновативни научни изследвания. Дигитализирани са всички процеси – от онлайн обявяването на приема до класирането и записването. Дигитализиран е и процесът за кандидатстване в студентските общежития. Студентите ползват 21 онлайн услуги и са първите в България, които получиха електронна студентска книжка, която вече е и в телефона.

УНСС има два фотоволтаични парка, изградени върху покрива и паркинга на университета и е първият “умен университет”, изградил собствена система за енергийна ефективност, и вече покрива повече от 50 на 100 от нуждите си чрез собствени енергийни източници.

Университетската библиотека разполага със 100 компютърни места, с безплатен достъп до интернет, както и с електронна библиотека. През 2023 г. библиотеката беше изцяло реновирана, което я превърна в съвременен център за информация, знания и предоставяне на модерни услуги за студентите и преподавателите.