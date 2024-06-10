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24-годишен моторист загина след зверски удар в мост край Айтос

Тони Щилиянова

[email protected]

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Мотор СНИМКА: Pixabay

24-годишен моторист загина след зверски удар в мост в айтоското село Карагеоргиево, съобщават от полицията.

На 08.06.т.г. около 01.55 ч. поради движение с несъобразена спрямо релефа и състоянието на пътя скорост, самостоятелно катастрофира, блъскайки се странично в крайпътно мостово съоръжение мотоциклет "Ямаха" с пловдивска регистрация, управляван от 24- годишен мъж от с. Поляново.

Вследствие на удара рокерът изхвърча от мотоциклета извън пътното платно и пада в дере. Младият мъж е бил без поставена предпазна каска, загинал е на място.

Мотор СНИМКА: Pixabay

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