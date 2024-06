Румен Радев поздрави Нарендра Моди за третия му мандат като премиер на Индия

Поздравявам Нарендра Моди за преизбирането му за трети мандат като премиер на Индия. Убеден съм, че съвместните ни усилия ще допринесат за продължаване на приятелството и партньорството между България и Индия. Това написа президентът Румен Радев в социалната мрежа "Екс".

Congratulations to @narendramodi Modi for being re-elected for a third term as a Prime Minister of India. I am convinced that our mutual efforts will contribute for continuing the friendship and partnership between 🇧🇬 and 🇮🇳 — President.bg (@PresidentOfBg) June 11, 2024

Преди дни лидерът на индийската партия "Бхаратия Джаната" Нарендра Моди положи клетва за трети премиерски мандат, начело на коалиционно правителство. Партията му загуби мнозинството си в парламента с унизителен изборен резултат, което го принуждава да разчита на подкрепата на регионалните си съюзници, за да управлява.