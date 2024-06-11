Вижте имената на новите 240 депутати

“24 Часа” публикува предварителния списък на депутатите, които трябва да влязат в новото 50-о народно събрание. Броят на мандатите, които получават партиите в различните райони, е изчислен от изборния експерт Даниел Пейчев, които е член на Българската асоциация по изборни системи. Сред имената обаче са възможни размествания, тъй като в списъка не са отразени преференциите за кандидатите, както и преди обявяването на официалните резултати участниците в две листи кои листи ще изберат. Поименно съставът на 50-о НС ще бъде съобщен в неделя.

1-и МИР Благоевград

ГЕРБ-СДС

Росен Димитров Желязков

Илиан Кирилов Георгиев

Костадин Томов Стойков

Георги Иванов Георгиев

ПП-ДБ

Андрей Иванов Цеков

“Възраждане”

Цвета Валентинова Рангелова

ДПС

Делян Славчов Пеевски

Йордан Кирилов Цонев

Ибраим Ибраимов Зайденов

БСП

Корнелия Нинова

ИТН

Тошко Йорданов Хаджитодоров

2-и МИР Бургас

ГЕРБ-СДС

Жечо Дончев Станков

Любен Любенов Дилов

Галя Стоянова Василева

Андрей Стоянов Рунчев

ПП-ДБ

Николай Денков Денков

Димитър Георгиев Найденов

“Възраждане”

Цончо Томов Ганев

Борис Димитров Аладжов

ДПС

Севим Исмаил Али

Ешереф Кязим Ешереф

Фатме Хасан Рамадан

БСП

Петър Георгиев Кънев

ИТН

Ивайло Ванев Вълчев

“Величие”

Радостин Колев Колев

3-и МИР Варна

ГЕРБ-СДС

Даниел Павлов Митов

Красен Кирилов Кралев

Бранимир Николаев Балачев

Кристиан Божидаров Ганчев

Павел Алексеев Христов

ПП-ДБ

Даниел Максим Лорер

Ивайло Христов Митковски

Антон Йорданов Тонев

“Възраждане”

Костадин Тодоров Костадинов

Коста Георгиев Стоянов

Светослав Тодоров Тодоров

ДПС

Филиз Хакъева Хюсменова

БСП

Борислав Гуцанов Гуцанов

ИТН

Тошко Йорданов Хаджитодоров

Драгомир Стефанов Петров

“Величие”

Юлиана Младенова Матеева

4-и МИР Велико Търново

ГЕРБ-СДС

Костадин Георгиев Ангелов

Росица Тодорова Димитрова

ПП-ДБ

Людмила Николаева Илиева

“Възраждане”

Станислав Добринов Стоянов

ДПС

Йордан Кирилов Цонев

БСП

Атанас Зафиров Зафиров

ИТН

Андрей Иванов Чорбанов

“Величие”

Павлин Стефанов Петров

5-и МИР Видин

ГЕРБ-СДС

Росица Кирова

ПП-ДБ

Любен Иванов

“Възраждане”

Вера Александрова

ДПС

Иво Цанев

6-и МИР Враца

ГЕРБ-СДС

Красен Кръстев

Мартин Харизанов

ПП-ДБ

Деница Симеонова

“Възраждане”

Ивайло Папов

ДПС

Валентин Тончев

БСП

Генади Събков

7-и МИР Габрово

ГЕРБ-СДС

Томислав Пейков Дончев

ПП-ДБ

Явор Руменов Божанков

“Възраждане”

Даниел Петров Петров

ДПС

Юсеин Хасанов Вейселов

8-и МИР Добрич

ГЕРБ-СДС

Деница Сачева

“Възраждане”

Константина Венциславова Петрова

ДПС

Ертен Белгинова Анисова

БСП

Мая Йорданова Димитрова

ИТН

Александър Александров

9-и МИР Кърджали

ДПС

Делян Славчев Пеевски

Байрам Юзкан Байрам

Айтен Байрям Сабри

Павлин Павлов Кръстев

Елван Бехчет Гюркаш

10-и МИР Кюстендил

ГЕРБ-СДС

Христо Терзийски

“Възраждане”

Димчо Димитров Димчев

ДПС

Николай Георгиев Златарски

“Величие”

Росица Симеонова Калинова

11-и МИР Ловеч

ГЕРБ-СДС

Николай Нанков Нанков

“Възраждане”

Ивелин Първанов Първанов

ДПС

Атидже Байрямова Алиева-Вели

“Величие”

Ирена Николаева Негинова

12-и МИР Монтана

ГЕРБ-СДС

Румен Димитров Христов

“Възраждане”

Петър Николаев Петров

ДПС

Димитър Иванов Аврамов

Надя Йорданова Петрова

13-и МИР Пазарджик

ГЕРБ-СДС

Екатерина Спасова Гечева-Захариева

Валери Стефанов Вълков

Дафинка Аспарухова Семерджиева

ПП-ДБ

Ивайло Валентинов Шотев

“Възраждане”

Стоян Николов Таслаков

ДПС

Искра Димитрова Михайлова-Копарова

Небие Исмет Кабак

БСП

Драгомир Велков Стойнев

14-и МИР Перник

ГЕРБ-СДС

Георг Даниелов Георгиев

Драгостин Пламенов Пейчев

ПП-ДБ

Кирил Петков Петков

“Възраждане”

Димо Георгиев Дренчев

15-и МИР Плевен

ГЕРБ-СДС

Пламен Тачев Петров

Валери Пламенов Лачовски

ПП-ДБ

Богдан Валериев Богданов

“Възраждане”

Ивелин Първанов Първанов

ДПС

Марио Киров Рангелов

БСП

Георги Страхилов Свиленски

ИТН

Станислав Тодоров Трифонов

“Величие”

Христо Симеонов Борисов

16-и МИР Пловдив-град

ГЕРБ-СДС

Бойко Методиев Борисов

Даниела Кирилова Дженева

Георги Валентинов Георгиев

Деница Пламенова Николова

ПП-ДБ

Асен Васков Василев

Йордан Яворов Иванов

Стою Теодоров Стоев

“Възраждане”

Ангел Жеков Георгиев

Емил Янков Янков

БСП

Иван Богомилов Петков

ИТН

Станислав Светозаров Балабанов

“Величие”

Николай Георгиев Марков

17-и МИР Пловдив област

ГЕРБ-СДС

Цвета Вълчева Караянчева

Иван Йовков Червенков

Йордан Стоянов Кръстанов

ПП-ДБ

Богдан Валериев Богданов

“Възраждане”

Кръстьо Стоянов Врачев

Димитър Валентинов Гюрев

ДПС

Рамадан Байрам Аталай

Ердуан Сали Мехмед

БСП

Веска Маринова Ненчева

ИТН

Станислав Светозаров Балабанов

“Величие”

Дарин Димитров Георгиев

18-и МИР Разград

ГЕРБ-СДС

Делян Александров Добрев

ДПС

Джевдет Ибрям Чакъров

Хабибе Кязим Расим

Мехмед Реджеб Салим

19-и МИР Русе

ГЕРБ-СДС

Бедрос Левон Пехливанян

Георги Николаев Кръстев

ПП-ДБ

Мартин Димитров Димитров

“Възраждане”

Златан Стоянов Златанов

ДПС

Ализан Нихат Яхова

БСП

Иван Валентинов Иванов

ИТН

Драгомир Стефанов Петров

20-и МИР Силистра

ГЕРБ-СДС

Тома Любомиров Биков

“Възраждане”

Маргарита Атанасова Генчева

ДПС

Джевдет Ибрям Чакъров

Левент Орхан Мемиш

21-и МИР Сливен

ГЕРБ-СДС

Десислава Жекова Танева

Мария Щерева Белова

ПП-ДБ

Татяна Славова Султанова-Сивева

“Възраждане”

Климент Пламенов Шопов

ДПС

Хюсеин Хасан Хафъзов

БСП

Деян Цанков Дечев

22-и МИР Смолян

ГЕРБ

Красимир Митков Събев

ДПС

Хайри Реджебов Садъков

Анджей Веселинов Джандев

“Величие”

Кристиан Малинов Карабельов

23-и МИР София

ГЕРБ-СДС

Георги Валентинов Георгиев

Александър Койчев Иванов

Тома Любомиров Биков

Николай Нидал Алгафари

Владимир Андонов Данаилов

ПП-ДБ

Кирил Петков Петков

Атанас Петров Атанасов

Вяра Методиева Тодева

Васил Стефанов Стефанов

Надежда Георгиева Йорданова

Венко Николов Сабрутев

Божидар Пламенов Божанов

“Възраждане”

Цончо Томов Ганев

Виолета Радева Кърпачева

Ивайло Георгиев Чорбов

ДПС

Тимур Ахмедов Халилов

БСП

Христо Танчев Проданов

ИТН

Павела Василева Митова

“Величие”

Георги Панчев Куков

24-и МИР София

ГЕРБ-СДС

Рая Назар Назарян

Христо Георгиев Гаджев

Тервел Николов Георгиев

ПП-ДБ

Лена Здравкова Бориславова

Петър Василев Кьосев

Йордан Ивов Терзийски

Стоян Александров Михалев

Росица Василева Пандова-Йовкова

“Възраждане”

Петър Николаев Петров

Йордан Христов Тодоров

БСП

Георги Страхилов Свиленски

ИТН

Ивайло Ванев Вълчев

“Величие”

Етиен Херцел Леви

25-и МИР София

ГЕРБ-СДС

Бойко Методиев Борисов

Йорданка Асенова Фандъкова

Анна Василева Александрова

Лъчезар Богомилов Иванов

ПП-ДБ

Христо Христов Петров

Кристина Николаева Петкова

Калина Бориславова Константинова

Венеция Огнянова Нецова-Ангова

“Възраждане”

Костадин Тодоров Костадинов

Маргарита Иванова Махаева

Славчо Ангелов Крумов

БСП

Корнелия Петрова Нинова

ИТН

Станислав Тодоров Трифонов

“Величие”

Николай Георгиев Марков

26-и МИР София-област

ГЕРБ

Младен Найденов Маринов

Марин Василев Маринов

Дамян Русинов Маринов

ПП-ДБ

Александър Димитров Симидчиев

“Възраждане”

Ангел Николаев Славчев

ДПС

Цветан Иванов Енчев

БСП

Иван Ивайлов Ченчев

ИТН

Силви Кирилов Петров

27-и МИР Стара Загора

ГЕРБ-СДС

Красимир Георгиев Вълчев

Маноил Минчев Манев

Илиана Петкова Жекова

ПП-ДБ

Радослав Стефанов Рибарски

“Възраждане”

Искра Михайлова Михайлова

Даниел Станиславов Проданов

ДПС

Халил Реджепов Летифов

Иса Емин Бесоолу

БСП

Драгомир Велков Стойнев

ИТН

Александър Николов Вълчев

“Величие”

Красимира Петкова Нинова-Катинчарова

28-и МИР Търговище

ГЕРБ-СДС

Теменужка Петрова Петкова

ДПС

Джейхан Хасанов Ибрямов

Неждет Джевдет Шабан

Езхар Хасанова Ибрямова - Сеидова

29-и МИР Хасково

ГЕРБ-СДС

Делян Александров Добрев

Георги Тенев Станков

Деян Красимиров Иванов

ПП-ДБ

Асен Васков Василев

“Възраждане”

Георги Николаев Георгиев

ДПС

Станислав Димитров Анастасов

Мюмюн Сали Мюмюн

ИТН

Александър Стайков Марков

30-и МИР Шумен

ГЕРБ-СДС

Любомир Димитров Христов

ПП-ДБ

Николай Денков Денков

“Възраждане”

Веселин Миленов Вешев

ДПС

Айсел Исмаил Руфад

Хамид Бари Хамид

БСП

Борислав Гуцанов Гуцанов

31-и МИР Ямбол

ГЕРБ-СДС

Димитър Ангелов Иванов

“Възраждане”

Никола Ангелов Димитров

ДПС

Димитър Андонов Николов

БСП

Кристиан Иванов Вигенин