Трамвай дерайлира и се озова на тротоара, става ясно от публикация във фейсбук групата "Катастрофи в София".

Инцидентът е станал на бул. "Константин Величков" малко след бул. "Възкресение", пише още в публикацията. Снимка: фейсбук/ "Катастрофи в София"

На кадрите се вижда как трамваят е препречил целия път, достигайки чак до тротоара.