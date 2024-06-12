Басейнът, в който се удави 4-годишно момиченце в Черноморец, бил без спасител

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Басейнът в Черноморец, в който се удави 4-годишно момиченце днес следобед, е бил без спасител. Водният обект се намирал в семеен хотел, съобщиха от Областната дирекция на МВР Бургас.

Сигнал в полицията е получен в 18,17 ч. днес, като към местопроизшествието се отправила следствено-оперативна група.

В резултат на полицейските действия е констатирано, че момиченцето пребивавало в хотела заедно с баща си, който работил като готвач в обект.

Останало без надзор и паднало в басейна. По случая е образувано досъдебно производство.

Само преди броени подобен инцидент стана в хотелски комплекс в Слънчев бряг, тогава пострада 6-годишно дете, което все още е в болница.