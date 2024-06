От кухнята - това заяви първата дама и отбеляза държавния глава (Видео)

"От кухнята! Румен? Straight from the kitchen!", написа първата ни дама Десислава Радева в публикация във фейсбук профила си.

Тя отбеляза държавния глава Румен Радев и добави песента на Любо Киров "Восъчен Герой".

Не става ясно какво точно иска да каже Радева с поста си, но част от текста на песента гласи:

"Восъчен герой

Този свят е твой

Когато страх го обземе

Готов е пак да предаде

И теб

Герой от минало време

Но няма как да разбере

Че още лъже себе си до днес

Слънце от истина

Щом се покаже

Бяга на сянка"

В понеделник Румен Радев започва консултации с парламентарно представените партии в Народното събрание за съставянето на редовен кабинет.