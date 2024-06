При много засилен интерес от страна на кандидат-студентите протича приемът на документи в УХТ.

Тази година при нас стартират две нови специалности - “Food, gastronomy and tourism“ и „Industrial engineering and management (food, cosmetics and biproducts)“, в които обучението ще се провежда на английски език. Освен чуждестранни студенти с интерес се записват и наши зрелостници, които избират обучението на чужд език, коментира функционалният декан доц. Десислава Вангелова.

В Технологичен факултет кандидатите избират между утвърдените и желани специалности „Технология и качество на храни“, „Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти“, „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти“, „ Технология на виното и пивото“, „Анализ, контрол и екология на храните“. Голям е интересът към новата специалност „Хранителни и фармацевтични биотехнологии“.

Желаещите да се развиват в областта на туризма и НоРеСа сектора са привлечени от специалностите „Кетъринг“, „Храни, хранене и диететика“, „Хранене и туризъм“ „ Туризъм“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“ . Освен тях, Стопански факултет предлага възможност за подготовка на кадри за управление на сектора на хранителната и туристическата индустрия със специалностите „Индустриален мениджмънт“, „Икономика на туристическата индустрия“.

За избралите да се развиват в областта на техническите науки и машиностроенето Технически факултет дава възможност за обучение в специалностите „Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост“,“ Компютърен инженерен дизайн“, „Компютърно управление и автоматизации“ , “Компютърни системи и технологии“, „Топлинна, хладилна и климатична техника“. Към тях всяка година интересът нараства, поради сигурната реализация на завършилите и гладът за кадри от страна на бизнеса, коментира доц. Вангелова.

УХТ е доказан лидер в развитието на хранителната и вкусовата промишленост, биотехнологичната промишленост, храненето и туризма, както и свързаните с тях индустриален мениджмънт, икономика на хранителната индустрия, топлотехника, компютърни системи и технологии, хранително машиностроене и автоматизация на промишлеността.

Студентите се обучават в четири учебни корпуса аули за лекционните курсове, семинарни и компютърни зали и над 50 учебни лаборатории. В уникалните учебно-производствени комплекси на най-съвременно технологично ниво, се провеждат упражнения и практически занятия. Университетът разполага със собствени общежития, разположени в непосредствена близост и собствена спортна база със закрит плувен басейн, зали за спортни игри и открити тенис кортове.

На практика кандидатстудентската кампания започна още през март с провеждането на първите предварителни изпити по химия и опазване на околната среда, математика, биология и чужд език по избор. Интересът към тях също беше солиден, явиха се над 400 кандидати. Те бяха изключително мотивирани, което личи от блестящите резултати.

Кандидатстудентски документи продължават да се приемат на място в Центъра за прием на документи в университета всеки ден от 8:30 до 16:30 часа и онлайн до 1 юли 2024 г. на https://uft-plovdiv.bg/kandidat-studenti/#online-kandidatsvane