Шофьорите от зверската катастрофа край Свищов са ранени, пътят е затворен

Затворен е пътят Свищов - Ореш, където преди около 2 часа се сблъскаха камион и микробус, съобщиха от полицията. В катастрофиралите автомобили са пътували само шофьорите. И двамата са пострадали и са откарани в Спешна помощ - Свищов. В района на местопроизшествието е изграден обходен маршрут. Започнато е досъдебно производство.