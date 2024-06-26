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Шофьорите от зверската катастрофа край Свищов са ранени, пътят е затворен

Дима Максимова

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Катастрофиралите автомобили са неузнаваеми

Затворен е пътят Свищов - Ореш, където преди около 2 часа се сблъскаха камион и микробус, съобщиха от полицията. В катастрофиралите автомобили са пътували само шофьорите. И двамата са пострадали и са откарани в Спешна помощ - Свищов. В района  на местопроизшествието е изграден обходен маршрут. Започнато е досъдебно производство. 

Катастрофиралите автомобили са неузнаваеми

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