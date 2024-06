Мюзикълът "Красавицата и звяра" гостува на 1 юли в Летния театър на Бургас

На 1 юли от 20,30 часа на сцената на Летния театър в Бургас ще оживее в прелестни костюми и сценичен блясък историята за красавицата и звяра, в която побеждава любовта. Режисьор е Петко Бонев, а диригент е Страцимир Павлов със състава на операта от Варна. Същият творчески екип пожъна голям успех с мюзикъла „Цар Лъв", припомнят организаторите на мюзикъла.

„Красавицата и Звяра" е основан на френска класическа приказка и адаптиран от едноименния анимационен филм на Уолт Дисни, който печели „Оскар" за 1991 г. Оценен на Бродуей като един от най-добрите мюзикъли на всички времена, той се поставя за пръв път на професионална сцена в България в 75-годишния юбилей на Държавна опера Варна.

За маестро Страцимир Павлов музиката на Алън Менкен за „Красавицата и Звяра" е „съвършена композиция, издържана в стил неокласика, с богатото звучене и хубава оркестрация".

„Осем са емблематичните песни, които показват развитието на героите. Всичко започва от първата песен с известната масова сцена, в която цялото село се чуди как тъкмо при тях е дошло странното момиче, което чете толкова много книги, затова я и наричат „Странната Бел".

Другата известна песен „Home" се изпълнява когато Бел попада в замъка и се запознава с омагьосаните предмети, които умеят да говорят и разказват. Съществена за възприятието на мюзикъла е песента „Change In Me", другият хит е "Be our guest"(Бъди наш гост), в който всички канят Бел на вечеря. Сцената се развива в типично парижко кабаре с много балет, имаме ансамбъл, който танцува кан кан. Да добавя известното парче "Human Аgain"(Отново човек) със завладяваща музика и хубави гласове, един чудесно изработен ансамбъл от Страцимир", подчертава режисьорът Петко Бонев.

Хореографката Анна Пампулова въвежда за пръв път в мюзикъл танц на палци. Оперни, драматични, куклени и балетни артисти от няколко поколения изпълняват общо 13-те роли в „Красавицата и Звяра", като за тях се подготвят два, а някъде и три състава.

Билети се продават на касата на Часовника в Бругас и в мрежите на Евентим и Грабо.