Кола гори на Околовръстното шосе в София.
Инцидентът е непосредствено до отбивката за Цариградско шосе и АМ "Тракия".
Към момента на място не се виждат полицейски коли или пожарна, съобщава БНТ.
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Кола гори на Околовръстното шосе в София.
Инцидентът е непосредствено до отбивката за Цариградско шосе и АМ "Тракия".
Към момента на място не се виждат полицейски коли или пожарна, съобщава БНТ.
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