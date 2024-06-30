ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българският еврокомисар Илияна Иванова поздрави но...

Времето София 31° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/18305342 www.24chasa.bg

Кола гори на Околовръстното шосе в София

1312
Кадър: БНТ

Кола гори на Околовръстното шосе в София.

Инцидентът е непосредствено до отбивката за Цариградско шосе и АМ "Тракия".

Към момента на място не се виждат полицейски коли или пожарна, съобщава БНТ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Кадър: БНТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

1000 думи: Тайните на монасите от Атон