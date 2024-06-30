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Кола гори на Околовръстното шосе в София.

Инцидентът е непосредствено до отбивката за Цариградско шосе и АМ "Тракия".

Към момента на място не се виждат полицейски коли или пожарна, съобщава БНТ.