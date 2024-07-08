Задържаха двама мъже, пребили жените си в Благоевградско

Двама мъже са пребили жените, с който живеят в домовете им в Благоевград и симитлийското село Крупник.

Около 22:00 часа в събота във Второ РУ-Благоевград е получен сигнал от 33-годишна жена от гр. Шумен, че в частен дом в с. Крупник са й нанесени удари с ръце и крака и са й отправени обиди от 36-годишен мъж от селото, с когото живее на семейни начала. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.

Пак полицейски служители на Второ РУ-Благоевград са задържали 37-годишен мъж от гр. Бобошево. В събота, около 10:55 часа, 45-годишна жена от Дупница, с която същият живее на семейни начала в Благоевград е съобщила, че й е нанесъл побой. По случая е образувано досъдебно производство.