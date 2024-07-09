16-годишен с кросов мотор е с опасност за живота, озовал се в канавка до калояновски села

Момче е в тежко състояние след пътен инцидент с кросов мотор между селата Ръжево и Ръжево Конаре, съобщиха от полицията.

Сигналът е получен в районното управление в Хисаря около 21,20 ч. снощи. При неизяснени все още обстоятелства 16-годишен неправоспособен тийнейджър паднал в крайпътна канавка с управляваното моторно превозно средство, нерегистрирано по надлежния ред.

Пострадалият е транспортиран в пловдивска болница с опасност за живота. На местопроизшествието е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство.