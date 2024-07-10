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Побойник ухапа и удари полицай в Благоевград

Тони Маскръчка

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Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Полицай е бил ударен и ухапан от агресивен мъж в Районното управление в Благоевград.

Около 01:20 часа на тел. 112 е получен сигнал за физическа саморазправа между група лица в района на пул. „Струма" в гр. Благоевград. От пристигналите на място полицейски служители е установено, че сбиването е между двама мъже на 24 и 25 години от гр. Кочериново и двама мъже на 33 и 34 години от гр. Благоевград.

За изясняване на всички факти и обстоятелства, свързани с инцидента четиримата мъже са доведени във Второ РУ-Благоевград, където 24-годишният мъж е отправил обиди и е ударил с юмрук в областта на дясното слепоочие един от полицейските служители, а при опит да му бъдат поставени белезници е ухапал пръст на ръката му. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.

Полиция

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